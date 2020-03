Dritto e Rovescio, la rabbia di Maria Giovanna Maglie: "C'è la Gismondo, quella della normale influenza? Cambio canale"

13 marzo 2020 a

Tra gli ospiti in collegamento a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, il programma in onda su Rete 4 giovedì 12 marzo, anche la dottoressa Maria Rita Gismondo. Si tratta della virologa del Sacco di Milano al centro di un'aspra polemica con Roberto Burioni quando ancora il coronavirus, in Italia, non si era palesato con tutta la sua catastrofica ferocia. Inizialmente, la Gismondo, era infatti su posizioni molto più soft, meno allarmiste. Posizioni che sono poi state smentite dai fatti. E vedere la Gismondo in tv, a Maria Giovanna Maglie, proprio non è piaciuto. E lo ha detto, chiaro e tondo, su Twitter. Un cinguettio infuocato, arrabbiato, corrosivo: "È arrivata la dottoressa Gismondo - ha twittato quando è apparsa in tv -, quella che è tutta una follia perché è più o meno una influenza. Dritto e Rovescio, io giro. Cambio canale", ha concluso. Insomma, per qualche minuto Paolo Del Debbio ha perso una affezionata telespettatrice...