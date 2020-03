Non è l'arena, lo sfogo di Massimo Giletti rilanciato da Salvini: "Non chiamiamola più Europa"

13 marzo 2020 a

L'Italia, nella guerra tremenda al coronavirus, ha un nemico in più: l'Europa, Bruxelles, l'Unione europea. La dimostrazione, plastica, è arrivata dalle parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, la quale ha detto chiaro e tondo che nonostante l'emergenza e i morti, per quel che riguarda il picco dello spread sono solo fatti nostri. Un feroce disastro comunicativo dalle conseguenze terribili: ciò che è accaduto in Borsa sta lì a dimostrarlo. Ed in questo contesto, ritornano prepotentemente d'attualità alcune parole di Massimo Giletti a Non è l'arena nell'ultima puntata in onda La7. Il conduttore, infatti, tuonava: "Se l'Europa non è in grado di gestire l'emergenza univocamente non chiamiamola più Europa". Un video rilanciato su Twitter da Matteo Salvini, che sposa in toto la posizione del conduttore, commentando laconicamente: "Massimo Giletti senza giri di parole".