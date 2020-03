Bobo Vieri, casalingo disperato: lo strepitoso video nei giorni del coronavirus

13 marzo 2020 a

Bobo Vieri, si sa, è tipo cui piacciono le sfide, i balletti e gli scherzi e li propone su Instagram facendo sorridere i suoi followers. Questa volta ha proposto una scenetta che ha divertito molti ma anche fatto riflettere. Ovviamente sull' onda del motto «Io resto a casa» lanciato in questi giorni dopo le misure prese dal governo per fermare il virus. Nel video si vede lui che fa il casalingo disperato e allo stesso tempo scherza con la compagna la cui gravidanza è agli sgoccioli: fare le pulizie per 15 giorni. In cambio vorrebbe la libera uscita con gli amici, sognando Las Vegas con Pucci, Ventola e Rosario. E coinvolge anche Stefano De Martino, Alessandro Matri, Bernardo Corradi. «Mi raccomando ragazzi, state a casa. Dobbiamo stare in casa. Io per non stare sul divano, pulisco».

di Fabrizio Barbuto