Maria Giovanna Maglie contro Papa Francesco: "La coerenza? Prima non si faceva baciare la mano. Oggi..."

13 marzo 2020 a

a

a

Una cannonata, quella di Maria Giovanna Maglie. Il bersaglio? Grosso, anzi grossissimo: Papa Francesco. Già, il Pontefice ha spiegato che non tutte le misure drastiche sono buone: a Roma infatti si va verso la riapertura delle Chiese. E questo fatto dà lo spunto alla giornalista per aprire il fuoco. Il tutto su Twitter, con un roboante cinguettio: "Bergoglio dice che non tutte le misure drastiche sono buone, a Roma riaprono le chiese - premette la Maglie -. Bene, la responsabilità sarà dei fedeli. Però lui non si faceva baciare la mano per paura di contagi ben prima del coronavirus", conclude con gli hashtag #coronavirus e #coerenza. Il riferimento della Maglie è al video, di qualche tempo fa, che mostrava Papa Francesco scocciato dal fatto che i fedeli baciassero il suo anello.