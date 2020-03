Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Gli italiani vogliono certezze sulle loro misure economiche"

14 marzo 2020 a

Non solo il balletto sulle misure da adottare per contenere il contagio da coronavirus. Il governo di Giuseppe Conte, ad ora, mostra indecisione anche sul pacchetto di misure economiche con cui proteggere le persone in questo momento drammatico, in questo momento in cui ogni lavoro si è fermato. E contro questa indecisione, in collegamento telefonico a Stasera Italia su Rete 4, punta il dito Maria Giovanna Maglie: "Credo che qualunque italiano a cui si stanno chiedendo questi sacrifici voglia avere la certezza che le misure siano concrete, adeguate e che non riguardino solo i dipendenti pubblici ma anche le partite Iva". Il governo vuole di grazia rispondere?