Bill Gates e la profezia sul coronavirus: "Ucciderà milioni di persone, un microbo a cui non siamo pronti"

Proprio nel giorno in cui lascia Microsoft per fare “di più per salute globale, istruzione e ambiente”, Bill Gates fa parlare di sé anche per l’emergenza coronavirus. Sono infatti riemersi video risalenti al 2015 in cui il filantropo statunitense si lancia in quella che oggi sembra a tutti gli effetti una profezia. “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus molto contagioso e non una guerra. Non missili ma microbi”: una descrizione che assomiglia molto all’attuale situazione originata dal Covid-19. Inoltre Bill Gates ha spiegato perché un virus avrebbe avuto più possibilità di una guerra di fare danni: "Abbiamo investito cifre enormi in deterrenti nucleari, ma abbiamo investito pochissimo in un sistema per fermare un'epidemia. Non siamo pronti a bloccare la prossima epidemia”.