Non è l'arena, Cristina Parodi: "Situazione straziante, 50 morti al giorno e troppi anziani soli"

Cristina Parodi, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, parla con grande preoccupazione dell'emergenza sanitaria nella Bergamasca, in questo momento la provincia più colpita dal coronavirus: "Qui c'è anche un'altra urgenza", spiega la giornalista, "Bergamo è una grande provincia in cui c'è forte solidarietà, ci sono tantissime persone anziane che sono difficili da raggiungere. Bisogna sostenere la rete che aiuta questi anziani. Qui la cosa angosciante è che ci sono oltre 50 morti al giorno, leggendo il giornale ogni mattina si allunga la lista dei necrologi. Una cosa che strazia la città. Dobbiamo fare di tutto per aiutarli", conclude la Parodi.