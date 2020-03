Nicola Porro contro Giuseppe Conte: "Vuole imbavagliare la nostra libertà di critica"

16 marzo 2020 a

Anche oggi, lunedì 16 marzo, Nicola Porro si scatena contro Giuseppe Conte. Il giornalista, ancora in quarantena e in convalescenza da coronavirus, nella sua Zuppa di Porro mette nel mirino l'intervista concessa al premier al Corriere della Sera, in cui afferma che "è folle fare polemiche in un momento come questo". Ma Porro dissente. Eccome se dissente. "Siamo il paese che in questo momento conta più morti al mondo, gli ospdeali sono al collasso: sarà lecito fare polemica? Sarà lecito avere dei dubbi e fare domande?". E rilanciando la Zuppa su Twitter, Porro taglia corto: "Conte vuole imbavagliare la nostra libertà di critica". Una sintesi brutale, ma sinistramente corrispondente alla realtà.