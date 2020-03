Nicola Porro contro Christine Lagarde: "Def*** presuntuosa, ha fatto crollare Piazza Affari"

Nicola Porro contro Christine #Lagarde. E non usa mezzi termini #Bce

Dalla sua quarantena, Nicola Porro fa sapere che oggi, venerdì 13 marzo, sta meglio. Dopo cinque giorni di battaglia, tra tosse e febbre, contro il coronavirus, si sente decisamente più in forma. Meno tosse, febbre sparita. Ciò che non è mai sparita, però, è la sua verve, la sua voglia di attaccare, arrivata ogni singolo giorno nella consueta Zuppa di Porro. E la puntata di oggi non fa eccezione. Nel mirino di Porro, non soltanto il ministro Luciana Lamorgese e la sua intervista in cui annuncia che "se necessario faremo altre scelte coraggiose". Nel suo mirino, soprattutto, ci finisce Christine Lagarde, presidente della Bce, che con le sue parole su Italia e spread, ieri, ha fatto crollare quasi del 17% Piazza Affari. Il commento di Porro è durissimo: "Quella deficiente e presuntuosa della Lagarde ieri ha fatto crollare i mercati con la sua frase inopportuna". Poco da aggiungere.