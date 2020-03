Harry e William ora passano agli insulti: "Cafone", "irresponsabile, pensaci bene". C'entra sempre Meghan Markle

16 marzo 2020 a

Sono sempre più ai ferri corti Harry e William. E adesso volano pure gli insulti. "Ecco tutti i motivi dei loro litigi", titola il Mail on Sunday ripreso da La Repubblica. In un retroscena a firma di Kate Mansey, si parla di tutti gli attriti tra i due fratelli che hanno poi portato alla decisione di Harry e Meghan Markle di lasciare la famiglia reale per trasferirsi in Canada.

William è arrabbiato con Harry per tutte le sue uscite contro il resto della famiglia e da ultimo per la decisione di abbandonare il Regno mancando così di rispetto soprattutto alla nonna, la Regina Elisabetta. Da parte sua Harry è offeso per come William si comporta con sua moglie Meghan, in modo "spesso arrogante e a tratti cafone". Inoltre si sente sempre messo al secondo posto dopo William.

Insomma il rapporto tra i due è gelido "e lo sarà ancora per qualche tempo". Del resto secondo Harry William non ha mai avuto simpatia per sua moglie Meghan: il duca di Cambridge avrebbe più volte esortato il fratello a essere responsabile e "a pensarci bene prima di sposarla. Non la conosci bene".