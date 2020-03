Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: “Picco ancora non raggiunto, andremo ben oltre il 3 aprile”

16 marzo 2020 a

a

a

"Siamo ancora nella fase acuta dell'epidemia di coronavirus, ma qualche timido segnale positivo lo possiamo osservare sul numero dei ricoveri e delle terapie intensive". Questo quanto affermato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, in un'intervista al quotidiano il Messaggero. Un segnale positivo arriverà, ma non adesso. Pregliasco parla di circa una settimana per poter scorgere un primo segnale. Una, seppur lieve, flessione nell’aumento dei casi. Due settimane per sperare in una frenata, o almeno in una situazione stabilizzata.

"Basta robe a casaccio". In studio il presunto dietologo Panzironi? Pregliasco lo disintegra, gelo da Giletti

“Difficile fare previsioni, ma in base all'andamento del coronavirus in Cina e ai dati italiani, possiamo stimare uno scenario con picco a fine marzo e la fine del problema in Italia tra maggio e giugno. Sarà interessante vedere come si comporterà la Cina nei prossimi giorni, ora che sembra quasi essere uscita dall'emergenza. Quando la fase acuta dell’epidemia sarà passata, non si dovranno riprendere le attività subito e tutte insieme. Questo potrebbe essere un grave errore, assolutamente da evitare. Qualora si verificasse, rischieremmo di ritornare al punto di partenza, di rendere vani tutti i progressi fatti fino a quel momento. Il rischio di un ritorno dell’emergenza coronavirus sarebbe molto alto."