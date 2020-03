Enrico Mentana, tensione al TgLa7: chi non vuole lavorare è come Schettino

18 marzo 2020 a

Tensione nella redazione del TgLa7, stando a quanto racconta Il Fatto Quotidiano. Il comitato di redazione del telegiornale diretto da Enrico Mentana, infatti, si è lamentato con l'azienda, ovvero con Urbano Cairo, per gli spazi angusti in cui viene confezionato il prodotto a Roma. Nel mirino, in particolare, la scarsa sicurezza per le sale di montaggio. Il tutto, ovviamente, per l'emergenza coronavirus e la necessità di mantenere le distanze di sicurezza. Da par suo, Mentana, ha richiamato i suoi giornalisti alla propria missione, paragonando i più rinunciatari - rivela Il Fatto Quotidiano - a Capitan Schettino, quello che abbandonò la Costa Concordia mentre naufragava. Contattato dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, mitraglietta ha commentato: "Lo spazio c'è, tanto è vero che abbiamo fatto mettere in tutte le sale le linee di distanziamento. Vi invito a venire a controllare", ha concluso Mentana. Basterà?

