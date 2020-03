Guido Crosetto, imprese e lavoro: "Da settimana prossima un disastro, le aziende chiuderanno"

18 marzo 2020 a

Il coronavirus sta mettendo ko l'Italia e non solo da un punto di vista sanitario. A far chiarezza su quanto dobbiamo aspettarci presto è Guido Crosetto. Il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, su Twitter, parla di uno scenario terribile: "Lo dico senza alcuna intenzione polemica - esordisce -: già dalla prossima settimana molte aziende salteranno ed inizierà un effetto domino disastroso. Non hanno potuto lavorare. Non hanno potuto fatturare. Non hanno potuto scontare le fatture. Non hanno incassato. Non possono pagare".

Una dichiarazione che va di pari passo con la profezia di Massimo Cacciari che vede "zero euro in entrata per quanto riguarda il turismo". Insomma, la pandemia è una vera batosta economica in grado di sfasciare un'Italia già a pezzi.