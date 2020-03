Maria Giovanna Maglie contro Papa Francesco: "Citare Fazio è da gesuiti, ma dare la colpa a chi non paga le tasse è da infame"

18 marzo 2020 a

a

a

E' un attacco senza precedenti quello di Maria Giovanna Maglie contro Papa Francesco. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter la giornalista critica ferocemente Bergoglio per alcune dichiarazioni rilasciate nell'intervista a La Repubblica. "Citare Fabio (Fazio, ndr) invece di Matteo o Luca è la cultura dei gesuiti che circondano Papa Francesco". Ma, sbotta la Maglie: "aver detto: 'È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto, se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua', è infame". Insomma per la giornalista non può essere in alcun modo data la colpa a chi evade se ci troviamo in questa situazione di emergenza totale per il coronavirus.