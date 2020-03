Nicola Porro e il coronavirus: "Mi hanno proposto rimedi miracolosi, ho assunto solo Coca zero"

18 marzo 2020 a

Dopo il grande spavento, arriva la bella notizia per Nicola Porro: è già guarito dal coronavirus. Sul suo blog ha raccontato il decorso di cinque giorni: “Ho sofferto, in alcuni giorni di temperatura intensa ho sbarellato. Il momento peggiore arrivava la sera, quando dopo le 18 la febbre saliva sempre fino a 39 e finivo in uno stato semi-comatoso”. Porro ha vissuto il contagio come se fosse una bruttissima influenza, ma adesso si diverte a raccontare i tanti messaggi ricevuti da aspiranti terapeuti: “Molti mi volevano suggerire rimedi più o meno miracolosi. Mi hanno proposto di tutto: di prendere la curcuma, di mangiare le bacche di gogi, di ingerire lo zenzero in pezzi e soprattutto di prendere la vitamina C. Io ho assunto solo Coca zero”. Il conduttore di Quarta Repubblica ha svelato di non aver preso antireumatici: “L’unico farmaco che ha funzionato è la Tachipirina, quando devi far calare la febbre. Adesso sono guarito ma isolato, perché ancora non si sa quando smetterò di essere contagioso”.