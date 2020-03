Lapo Elkann: "Cogli***, guardate queste immagini di Bergamo. Bisogna restare a casa"

19 marzo 2020 a

a

a

Lapo Elkann non riesce a trattenersi e dopo aver visto le drammatiche immagini dei militari che portano via le salme delle vittime del coronavirus a Bergamo attacca tutti quegli irresponsabili che continuano a uscire di casa nonostante le restrizioni con un durissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Queste immagini rimarranno una pagina triste del nostro Paese", scrive il rampollo della famiglia Agnelli - che qualche giorno fa ha donato dieci milioni di euro alla Protezione civile per l'emergenza Covid-19 - "ma è anche un monito per quei cogli*** che ancora escono senza validi motivi". Quindi conclude: "Bisogna stare a casa".