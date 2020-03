Maria Giovanna Maglie attacca Matteo Renzi: "L'Europa e la Bce sono la soluzione, ci è o ci fa?"

19 marzo 2020 a

“La Banca Centrale Europea ha finalmente preso la strada giusta”, ha esultato Matteo Renzi alla notizia del piano da 750 miliardi di euro che la Bce utilizzerà per la gestione dell’emergenza coronavirus. Dopo le follie contro l’Italia, Christine Lagarde si è mossa concretamente, e non poteva fare altrimenti dato che la pandemia si è estesa a tutti i Paesi europei. Renzi ha anche definito la mossa della Bce “un messaggio chiaro ai populisti. L’Europa non è il nostro problema, l’Europa è parte della soluzione”. Un’affermazione che non è affatto piaciuta a Maria Giovanna Maglie, che infatti ha silurato il fondatore di Italia Viva con una domanda secca: “Anche questo secondo voi ci è o ci fa?”.