Davide Caseleggio: "Coronavirus, mio padre Gianroberto lo aveva previsto: grandi sconvolgimenti nel 2020"

Davide Casaleggio torna sui social e lo fa con un post in cui ricorda il padre Gianroberto Casaleggio e la sua profezia sul coronavirus: "Anche la nostra generazione sta vivendo la sua guerra. Una guerra al contrario dove i medici sono in prima linea e l'esercito trasporta i feretri. Nel 2008 mio padre realizzò un filmato sul futuro della politica, lo volle intitolare Gaia (chi lo volesse vedere lo trova su YouTube)". In quel video, continua Casaleggio jr, "prevedeva per il 2020 grandi sconvolgimenti".

Quindi conclude: "Adesso è il momento di progettare la nuova economia italiana, come successe nel secondo dopoguerra, perché possa essere creata appena possibile. Dobbiamo pensare a quali settori possono essere rilanciati e quali hanno bisogno di una profonda trasformazione, probabilmente digitale".