Coronavirus, Domenico Scilipoti e il complotto: "Creato in laboratorio, Dio ci aiuti a trovare e far parlare chi lo ha fatto"

20 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus è stato creato in laboratorio? È la domanda che ciclicamente ritorna con il progredire dell’emergenza a livello globale. Nessuna conferma, ci sono solo alcuni sospetti a sostegno di questa teoria del complotto. Alla quale si iscrive anche Domenico Scilipoti. “Ho letto con molto interesse le dichiarazioni di Ranijt, cardinale dello Sri Lanka, e di don Gianni Sini - dichiara l’ex parlamentare di Forza Italia - sul coronavirus come prodotto dalla mano dell’uomo in un laboratorio. Allo stato attuale non sappiamo con certezza e con prove se questo virus è stato davvero creato dalla mano dell'uomo, tuttavia ci sono elementi che lo lasciano dedurre. Ci porti a meditare il fatto, non secondario, che proprio dalla Cina si ripete che non è escluso un virus di ritorno: come fanno a saperlo?”. Una domanda che quasi toglie il sonno a Scilipoti, che pur di vederci chiaro invoca Dio “affinché chi ha costruito il virus abbia un barlume di coscienza, parli ed aiuti a dire come ha lavorato e su cosa, che strada ha seguito. Chi sa parli ed aiuti”.