Maria Giovanna Maglie critica il ritardo nel dare ai medici le ricette giuste per l'emergenza coronavirus

A Stasera Italia, il talk quotidiano che va in onda su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli, si è parlato dei possibili errori fatti all'inizio della diffusione del coronavirus. Collegata con lo studio Mediaset c'è Maria Giovanna Maglie che ha analizzato una delle possibili falle nella gestione dell'emergenza: "Noi probabilmente abbiamo tardato a dare ai medici le giuste e adeguate attrezzature, noi non siamo stati capaci a capire fin dall'inizio che i medici andavano protetti".

Una considerazione che si inserisce in una giornata in cui il numero dei contagiati è salito a 47021, di cui 5129 guariti e 4032 morti. Dei casi positivi, 19185 si trovano in isolamento domiciliare, 2655 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 689 i nuovi guariti, 627 le nuove vittime.