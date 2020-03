Coronavirus, Franco Bechis contro Giuseppe Conte: "Palazzo Chigi non è lo show del Grande Fratello, sono indignato"

22 marzo 2020 a

Franco Bechis è molto critico sull’ultima comunicazione notturna di Giuseppe Conte, tra l’altro arrivata con circa 40 minuti di ritardo rispetto all’orario per il quale era stata improvvisamente annunciata. “Presidente - scrive il direttore de Il Tempo sui social - Palazzo Chigi non è lo show del Grande Fratello. Un quarto d’ora di pippone. Neanche una parola rivolta a chi oggi ha perso quasi 800 cari. Nessuna informazione essenziale, sono indignato”. La teoria di Bechis è che il premier Conte ha “fatto lo show” esclusivamente perché “gli avevano portato via la scena le Regioni che, stufe di aspettarlo, hanno chiuso ieri. Con decreti dove trovi tutto nel dettaglio. È stato vergognoso - chiosa il direttore de Il Tempo - il Grande Fratello di ieri sera”.