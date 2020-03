Che tempo che fa, Roberto Burioni e le foto di Fazio sull'Italia di due settimane fa: "Il paradiso del coronavirus"

22 marzo 2020 a

Roberto Burioni è ormai un ospite fisso di Fabio Fazio, che è sempre stato dalla sua parte quando già a fine gennaio avvisava i telespettatori di Che tempo che fa del pericolo rappresentato dal coronavirus. Minaccia che è diventata realtà, l’Italia è nel pieno di una battaglia contro un’epidemia e i bollettini dell’ultima settimana sono stati drammatici. “Quello che abbiamo visto ieri non è il frutto dei sacrifici che stiamo facendo in questi giorni - ha spiegato Burioni - la situazione è molto frustrante perché i comportamenti di oggi si vedranno tra 15-20 giorni.

I dati di questa settimana erano figli di quel periodo in cui in tanti sono andati a sciare, hanno fatto feste, aperitivi e quant’altro. Purtroppo le imprudenze si pagano in campo medico”. Fazio ha poi mostrato le foto del 7 e 8 marzo, quando l’Italia ancora si ammassava nelle strade o andava in vacanza: “Queste foto sono il paradiso del virus - ha commentato Burioni - perché si trasmette in via interpersonale e quindi ha bisogno dei nostri comportamenti per diffondersi. Oggi però possiamo dire che abbiamo un primo segno, i sacrifici non saranno vani”.