Che tempo che fa, Roberto Burioni sull'Avigan: "La buona notizia non arriverà dai social network"

23 marzo 2020

L'ultima voce riguarda l'Avigan, il farmaco che in Giappone starebbe avendo effetti ottimi nella battaglia al coronavirus. Ma tutte queste indiscrezioni vengono rigettate da Roberto Burioni. Ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, domenica 22 marzo, il noto virologo commentava proprio queste voci, e spiegava senza troppi giri di parole: "Le persone credono a ciò che desiderano. Tutti desideriamo che arrivi un farmaco che scacci questa malattia e tutti vorrebbero avere questa buona notizia. La buona notizia però non arriverà dai social media, arriverà dalle autorità", rimarca Burioni, gelando gli entusiasmi. Significativo, inoltre, un altro dei suoi appelli anti-contagio: "In questo momento, ovunque, dobbiamo comportarci come se ogni persona che abbiamo accanto fosse infettata", conclude Roberto Burioni.