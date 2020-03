Non è l'Arena, il medico di Copertino: "Il paziente 1 un anestesista, forse qualcuno doveva pensarci"

23 marzo 2020 a

Una testimonianza struggente, quella mostrata a Non è l'arena di domenica 22 marzo. Il programma di Massimo Giletti, in un servizio firmato da Danilo Lupo, ha infatti intervistato un medico dell'ospedale di Copertino, in provincia di Lecce, dove il focolaio sarebbe stato generato da un anestesista. "Tutti i pazienti sono risultati positivi. Il paziente 1 è stato un anestesista", ha premesso e confermato il medico. E ancora, ha aggiunto: "Sono certo che il mio contagio sia avvenuto in Ospedale, non ho riconosciuto la persona che mi ha infettato, eravamo in urgenza, io pensavo a lavorare, qualcun altro doveva pensare a farmi lavorare bene". Un'accusa, quest'ultima, non troppo circostanziata ma che fa comprendere in che condizioni spesso si trovino a lavorare gli operatori sanitari.