Mario Giordano a Live-Non è la d'Urso: "Il decreto chiudi-tutto? Non si capisce niente"

Mario Giordano dalla parte di Attilio Fontana. Il conduttore di Fuori dal Coro, ospite a Live-Non è la d'Urso, non nasconde i suoi dubbi sull'ultimo decreto per fermare l'emergenza Covid-19. "Questo provvedimento del governo, ancora una volta, non va fino in fondo", sentenzia per poi ricordare che questa misura arriva dopo un altro provvedimento altrettanto "confuso". Giordano fa riferimento alla dichiarazione poco chiara sulle seconde case: "La prima volta dicevano che ci si poteva spostare da una casa di vacanza all'altra, io pensavo di no. Venerdì sera Conte ha detto che si può andare nei giorni festivi e prefestivi, insomma non si capisce nulla".

La paura più grande del giornalista è che questo governo "sempre in ritardo", mai in anticipo, "aggiunga disagio al disagio". Per questo Giordano va di pari passo con la linea di pensiero del governatore della Lombardia: bisogna fare di più e meglio.