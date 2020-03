Coronavirus, Claudio Borghi sul Mes: "Se ci salveremo sarà grazie all'Olanda. M5S non pervenuto"

23 marzo 2020 a

"Se ci salveremo sarà grazie agli olandesi. (Ma ancora non ci credo, sono troppo potenti le forze in gioco). Nb: non ho ancora ricevuto risposta da M5S per documento su MES da consegnare a Gualtieri firmato dai capigruppo". Con questo tweet il deputato leghista Claudio Borghi commenta il dibattito europeo sulle misure economiche da attuare con l'emergenza coronavirus in tutto il vecchio continente.

Il leghista fa riferimento alla notizia che secondo il ministero delle finanze olandese, "l’Olanda è impegnata ad assicurare che una forma appropriata di condizionalità sia rispettata per ogni strumento utilizzato, come richiesto dall’attuale Trattato del Mes". mentre il premier Giuseppe Conte vorrebbe l'emissione di bond ma senza condizionamenti.