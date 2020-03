Maria Grazia Cucinotta, stretto di Messina intasato? "Siete soltanto dei minch***"

24 marzo 2020 a

Una Maria Grazia Cucinotta forza nova, quella che ha detto la sua sull'emergenza coronavirus a Un giorno da pecora, il celebre programma di Rai Radio 1: l'attrice si è scagliata senza mezzi termini contro chi, nelle ultime ore, ha affollato lo stretto di Messina per sbarcare in Sicilia, fregandosene dei divieti governativi che proibivano, in linea teorica, il movimento tra comuni. "Consiglio a tutti vivamente di stare a casa - ha premesso in radio la Cucinotta -. Oggi mi ha chiamato mia sorella da Messina e mi ha detto che sono sbarcate non so quante automobili provenienti dal nord: vedo che la gente minch*** resterà sempre minc***", ha tagliato corto. E ancora: "Almeno restassero tappati dentro le loro case, il problema grosso è che questi vanno in giro". Niente da aggiungere.

