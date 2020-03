Maria Giovanna Maglie elogia gli Usa: "Aiuti all'Italia senza tanta chiacchiere né foto di dittatori"

26 marzo 2020 a

Ieri, mercoledì 25 marzo, Maria Giovanna Maglie aveva puntato il dito contro i medici cubani arrivati ad aiutare l'Italia nei giorni dell'emergenza coronvirus. La ragione? La gigantografia di Fidel Castro con cui si sono presentati all'aeroporto. E oggi, di fatto, la Maglie torna sull'argomento ma da una prospettiva differente. Rilancia infatti, sempre sui social, la fotografia dei tir arrivati in Lombardia con le attrezzature mediche donate dagli Stati Uniti d'America, "in accordo con il Consolato Generale di Milano". E la Maglie commenta, tranchant: "Senza tante chiacchiere, senza fotografie di dittatori, senza militari, semplicemente dal popolo americano". E chi ha orecchie per intendere, intenda.