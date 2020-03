Maria Giovanna Maglie contro i medici cubani in Italia con foto di Fidel Castro: "Ma vaff***"

25 marzo 2020 a





In soccorso dell'Italia ecco arrivare un gruppo di medici da Cuba, direttamente da L'Havana. Insomma, il Belpaese riceve aiuti da comunisti e post-comunisti nei giorni del coronavirus: oltre ai cubani, cinesi e russi. I medici cubani, tutti in camice bianco, sono stati accolti con tutti i fasti nel nostro Paese. Ma qualcuno li ha accolti con un clamoroso "ma vaffan***". Si tratta di Maria Giovanna Maglie, la quale in effetti ha le sue ragioni per perdere le staffe. Perché? Presto detto: i suddetti medici cubani si sono presentati non solo con camice bianco, ma anche con gigantografia di Fidel Castro, lo storico leader maximo scomparso nel 2016. Un dittatore sanguinario, esaltato a casa nostra. Ne segue il roboante e condivisibile "vaffa" della Maglie.