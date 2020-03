Coronavirus, Alessandra Ghisleri e Tiziana Panella si commuovono a Tagadà per un "saluto militare"

26 marzo 2020 a

A Tagadà non mancano i momenti di commozione legati all’emergenza coronavirus. La trasmissione pomeridiana di La7 manda in onda un video in cui le forze dell’ordine rendono omaggio ai medici che stanno lottando in prima linea contro l’epidemia. Guardando le immagini e l’abbraccio simbolico tra uomini e donne che si spendono ogni giorno per la tutela della salute pubblica, Tiziana Panella si è commossa, e con lei anche Alessandra Ghisleri che era in collegamento. “Non avrei mai pensato di commuovermi per un saluto militare”, ha scherzato la conduttrice di Tagadà. Che in precedenza aveva dato la parola alla direttrice di Euromedia Research, puntuale nel fare una ricostruzione dello stato d’animo degli italiani: “La paura sta crescendo perché questo nemico è invisibile e non si trova una strada logica. Le strade sono vuole, ma le ambulanze sono aumentate, io che vivo a Milano le sento. Il dato - ha sottolineato la Ghisleri - è che gli italiani sono disposti a tutto pur di tutelare la propria salute”.