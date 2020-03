Stasera Italia, Annalisa Chirico e il look super-sexy: scollatura profondissima

29 marzo 2020 a

a

a

Ospite in collegamento a Stasera Italia nella sua edizione del sabato sera su Rete 4 per fare il punto sull'emergenza coronavirus, ecco Annalisa Chirico, la firma de Il Foglio. Nel dettaglio, parla della possibilità di tracciare le persone per verificare chi non rispetta i divieti e, conseguentemente, contenere il contagio: "Io non mi farei molti problemi di privacy, oggi questa è la strada: usiamo i moderni mezzi dell'innovazione tecnologica che permettono ad ognuno di noi di essere monitorati invece del metodo quarantena", snocciola la sua ricetta la Chirico. Ma colpisce il look della giornalista: un vestitino nero con una scollatura profondissima e un fascio di tessuto nero a coprirle il collo. Super-sexy, davvero.