Coronavirus, Andrea Mandelli a Stasera Italia: "Oggi c'era troppa gente in giro, non abbiamo capito niente"

L'emergenza coronavirus non è ancora finita, anzi. Andrea Mandelli, presidente dell'ordine dei farmacisti italiani, interviene in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia e lancia un monito: "Oggi c'era troppa gente in giro. Se pensiamo di abbassare la guardia vuol dire che non abbiamo capito niente, siamo molto indietro quindi stringiamo i denti e andiamo avanti".

Al governo Conte, invece, Mandelli ricorda: "Dobbiamo mettere in cassintegrazione e dare soldi subito alle persone, dare liquidità alle imprese che devono rimanere in piedi, aiutare gli autonomi e i professionisti con più di 600 euro, un'elemosina, e poi sì, aiutare i Comuni per far fronte a chi è in difficoltà".