Nicola Porro a Stasera Italia: "Sono immune da Renzi, ma...". Si smarca da Sallusti e gli dà ragione sul coronavirus

"Sono immune dal renzismo, ma Matteo Renzi dice una cosa di buon senso". Nicola Porro, in collegamento con Stasera Italia, dà ragione al leader di Italia viva che lo sta ascoltando in diretta. Pochi minuti prima, il premier ha ribadito una posizione che tanto ha creato polemiche negli ultimi giorni: "Bisogna riaprire l'Italia presto, gradualmente, procedendo per zone e per fasce d'età". Poi indica un modello: "Diamo liquidità come fa la Svizzera, le banche devono dare subito dei soldi e la garanzia la dà lo Stato giocando la carta del debito".

Porro, contrariamente a quanto sostenuto dal suo direttore Alessandro Sallusti, condivide la posizione di Renzi e aggiunge: "Se noi continuiamo così questa Italia tra poco morirà di fame, la gente non avrà i soldi per comprare il pane. Non ci rendiamo conto che sta per arrivare una botta economica dalla Cina uguale a quella sanitaria".