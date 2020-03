Coronavirus, la vignetta di Vauro fa arrabbiare Matteo Salvini: "Gesù non può uscire dal sepolcro, ma se io dico una preghiera..."

31 marzo 2020 a

“L’ultima vignetta di Vauro vi sembra divertente?”. È la provocazione lanciata via social da Matteo Salvini, che non sembra aver affatto gradito la satira dell’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. Vauro ha ironizzato sul prolungamento della chiusura dell’Italia e delle misure restrittive fino a dopo Pasqua e ha disegnato il sepolcro di Gesù, con quest’ultimo che afferma: “Scusate non posso uscire dal sepolcro. Non ho l’autocertificazione”. Il leader della Lega ha commentato così la vignetta: “L'idiozia allo stato puro. Ma poi a sinistra mi riempiono di insulti se dico una preghiera…”. Il riferimento è chiaro al polverone sollevato dalla preghiera fatta da Salvini insieme a Barbara d’Urso in diretta al Live di Canale 5.