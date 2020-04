Che tempo che fa, Fabio Fazio è l'unico in Rai ad avere ospiti in studio: la voce, a Viale Mazzini

01 aprile 2020 a

Il coronavirus ha svuotato gli studi televisivi di tutti i network. Soprattutto in Rai i protocolli sono rigidi per tutelare i 13.000 dipendenti, 4.800 dei quali lavorano in smartworking e gli altri entrano a turno, a distanza di sicurezza in locali sanificati e con la mascherina se i metri di tolleranza sono meno di due. Non è così per Fabio Fazio. È l' unico conduttore di Viale Mazzini che ha degli ospiti in studio. Lo scrive oggi La Verità. Eppure non sono ammessi ospiti esterni, possono muoversi solo i dipendenti interni Rai. La passerella in violazione delle regole, pur con mascherine d' ordinanza fuorionda, ha provocato più di un malumore.

Altri conduttori dell'azienda di Stato, vedi Mara Venier o Giancarlo Magalli, sono in studio da soli, da Fazio c' è sempre Roberto Burioni. L' esclusiva del medico-star, corteggiato da altre tv, sarebbe anche ben retribuita. L' ad Fabrizio Salini ha deciso di soprassedere e di concedere per quieto vivere la violazione in deroga, scrive il quotidiano.