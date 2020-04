Domenico Pallaria si dimette da commissario in Calabria dopo la frase a Report: "Non so cosa siano i ventilatori polmonari"

01 aprile 2020 a

Domenico Pallaria, commissario della Protezione civile in Calabria, ha dato le dimissioni dopo il servizio di Report. Lo ha annunciato ad una emittente calabrese: "Rimetto le mie dimissioni da Capo della Protezione Civile calabrese nelle mani della presidente Jole Santelli, ma tengo a dire che le mie parole sono state strumentalizzate". A Report aveva dichiarato di non sapere cos'è un ventilatore polmonare: "Non mi intendo di edilizia sanitaria, sono stato catapultato in questa emergenza. Ventilatori polmonari? Non so cosa siano né a cosa servano".

Dopo le polemiche scatenate da queste affermazioni Pallaria ha lasciato l'incarico. "Ne prendo atto, fino alla nomina del nuovo responsabile, l'interim è attribuito al dottor Fortunato Varone", ha commentato la governatrice Santelli. "Colgo l'occasione per ringraziare gli uomini e le donne della Protezione Civile, che con abnegazione e professionalità stanno lavorando da giorni, sempre all'altezza delle sfide che sono stati chiamati ad affrontare. Sono anzitutto loro il patrimonio di forza su cui la Calabria può contare, anche in questo difficile momento".