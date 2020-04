Giuliano Ferrara e l'elogio di Giuseppe Conte: "Non avrei voluto nessun altro al comando"

02 aprile 2020 a

No, il sostanziale elogio di Giuseppe Conte, francamente, non ce lo aspettavamo da parte di Giuliano Ferrara, l'Elefantino fiero oppositore di Matteo Salvini. Ma tant'è, quel sostanziale elogio è arrivato su Il Foglio di giovedì 2 aprile, in un commento dal titolo: "Conte e i suoi. Una classe dirigente, quasi senza saperlo e senza essercelo mertitato, ce l'abbiamo avuta. Gioirne. Pensando a Bolsonaro e Trump". Ferrara si riferisce alla gestione dell'emergenza coronavirus, citando i presidenti di Brasile e Stati Uniti come esempi negativi. E del presidente del Consiglio parla nelle battute finali del lungo fondo: "Ma non si può negare, proprio no, che Conte e i suoi cari hanno preso il passo giusto per quella che non era una passeggiata, che una classe dirigente, quasi senza saperlo e senza essercelo meritato, ce l'abbiamo avuta, e che nella sua modestia questa congrega politica improvvisata e per definizione mediocre ci ha portato a disciplinarci, a costruire un argine, a tenere duro, e chissenefrega se con mille smagliature, finché il famoso plateau è stato a quanto pare raggiunto, e appena in tempo per evitare guai giganteschi, ancora più mostruosi di quelli che non ci ha procurato comunque il corona". E ancora, rimarca Ferrara: "Non avrei voluto nessun altro in charge, per l'occasione, certo uno di quegli strongman che hanno furoreggiato altrove".