Marco Travaglio, l'attacco di Augusto Minzolini: "Il premio leccac*** dell'anno, ogni giorno esalta Conte"

Marco Travaglio non si smentisce mai. Prima i destinatari delle sue sviolinate erano i grillini, oggi invece è Giuseppe Conte. E come tale sul suo quotidiano non possono che apparire elogi su come il premier ha gestito la questione coronavirus. L'ha notato anche Augusto Minzolini, che sul suo profilo Twitter cinguetta: "Ormai l’esaltazione quotidiana che Travaglio fa di Conte è caricaturale. Fra un po’ per il Fatto il Premier camminerà sulle acque e moltiplicherà i pani e i pesci. In fondo il travagliato è da stimare: si è messo in testa di vincere il premio leccac**o dell’anno e ci riuscirà".

Travaglio, proprio nel salotto di Lilli Gruber, definiva il premier anche sulla polemica "diretta Facebook". "Certi critici lo accusano di qualunque cosa - diceva il direttore in riferimento al nuovo decreto esposto sui social -. Purtroppo la conferenza stampa non è stata possibile, ma quella di Conte è stata una normale diretta del Consiglio, dove le tv che volevano attaccarsi lo facevano". Insomma, per Travaglio non c'è politico migliore che Conte, anche quando il governo ha mostrato non poche falle sull'emergenza che sta inginocchiando il Paese.