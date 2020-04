Marco Travaglio, sul Fatto Quotidiano la vignetta contro Attilio Fontana: "Strozzarsi con la mascherina"

03 aprile 2020 a

Un personaggio grottesco, rancoroso, sopraffatto dalle sue ossessioni. Di chi stiamo parlando? Di Marco Travaglio, che continua la sua campagna d'odio contro la Lombardia e Attilio Fontana pur di difendere l'indifendibile Giuseppe Conte. E così, ogni santo giorno, il suo Fatto Quotidiano indulge all'insulto contro il governatore che non la pensa come lui e come il premier, suo "protetto". Anche oggi, venerdì 3 aprile, Travaglio confeziona una prima pagina che mette i brividi. Non solo per il titolo d'apertura, a cui ormai credono solo gli adepti del Fatto Quotidiano: "Il governatore smascherato", "Le bugie di Fontana: ritardi, forniture e zona rossa". A far accapponare la pelle, come spesso accade su quel quotidiano, è la vignetta. Ecco ovviamente Fontana, mascherina storta sul volto. E Mannelli gli attribuisce la frase: "...e comunque viviamo nel migliore dei mondi sanitari possibile...". Dunque, in calce, il commento: "Disse Fontanacandido prima di riuscire a strozzarsi con la mascherina". Cala il sipario, restano i brividi.