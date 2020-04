PiazzaPulita, blitz durante il collegamento di Giulio Sapelli: spunta la moglie, imbarazzo in diretta

03 aprile 2020 a

a

a

Durante il collegamento di Giulio Sapelli con Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, c'è stato un "blitz" a sorpresa della moglie. Mentre l'economista parlava con Carlo Calenda e il conduttore sulle misure economico da adottare per riprenderci dalla gravissima crisi dovuta all'emergenza del coronavirus è infatti apparsa di fianco a lui la moglie. La donna si è proprio avvicinata alla webcam e ha sorriso. E' rimasta così per qualche secondo e poi è andata via, così come era arrivata. Sapelli però ha fatto finta di niente ed è andato avanti a parlare apparentemente incurante, ma più facilmente imbarazzato, dell'incursione inaspettata.