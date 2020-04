PiazzaPulita, Romano Prodi: "Pensiamo davvero di estraniarci dall'Europa?"

03 aprile 2020 a

Poteva mancare la mano tesa di Romano Prodi all'Unione Europea? No, ovviamente no. Il Professore che ci ha condotto nell'euro si è esibito in collegamento con PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 2 marzo. Si disquisiva del coronavirus e di come, da Bruxelles, oltre a qualche bella parola arrivino soltanto sonori schiaffoni. Manrovesci che anche Prodi riconoscere essere veri e non invenzione dei "cattivoni" sovranisti (ma ormai tutti lo hanno capito). Eppure l'ex premier opera ovviamente dei distinguo. "La divisione Nord-Sud è stata la peggiore evoluzione dell'Ue negli ultimi tempi", ha sottolineato. "Bisogna mettersi insieme. Qualche passo in avanti c'è stato ma se non ce ne saranno altri saranno tensioni", riconosce. Ma a strettissimo giro di posta, lo stesso Prodi riconosce che dell'Europa non possiamo fare a meno. E che dunque, con discreta approssimazione, dovremo restare al guinzaglio della Ue: "Ma l'Europa è anche un mercato comune. Pensiamo davvero di poterci estraniare dal resto dell'Europa?", conclude.