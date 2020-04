Matteo Renzi spiato nel giardino di casa dal vicino: quarantena, pesantissima accusa e secca replica

03 aprile 2020 a

Matteo Renzi gioca con i figli a pallavolo nel campetto del giardino di casa a Pontassieve, in provincia di Firenze. Un video girato dal vicino di casa ha poi fatto il giro di Whatsapp ed è finito sui social, come riporta il sito Open. Secondo il vicino indiscreto che lo ha registrato e diffuso con il leader di Italia Viva e i figli ci sarebbero anche degli amici che, in barba a tutte le restrizioni imposte per il Coronavirus, sarebbero stati accompagnati dagli uomini della scorta a casa Renzi.

Ma è stato subito Renzi a chiarire che quelli che si vedono nel video sono i suoi figli sì ma gli altri due sono lui stesso e la moglie Agnese: "Non c’è nessuna macchina della scorta che va a prendere qualcuno…. c’è un vicino di casa, che sarà denunciato in sede civile e penale, che non soltanto viola ogni tipo di regola registrando un video in casa altrui, con minorenni. Ma poi dice il falso quando parla di cinque persone amiche di Renzi… I due presunti amici siamo io e Agnese, babbo e mamma".