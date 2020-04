Chef Rubio insulta Giorgia Meloni che regala mascherine: "Sciacallaggio", l'ultimo sfregio del cuoco

06 aprile 2020 a

Porcate che soltanto uno come Chef Rubio, odiatore seriale e uso allo sproloquio violento e infamante sui social. L'ultima vergogna? Contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Già, perché si dà il caso che FdI si sia organizzato per distribuire delle mascherine in questi giorni di emergenza-coronavirus. Ma al cuoco neppure questo va bene. Chef Rubio, dunque, rilancia sui social le immagini della busta griffata Fratelli d'Italia distribuita dal partito ai cittadini. E commenta così: "Capitan sciacalla Giorgia Meloni colpisce ancora. Personalizza anche tu lo sciacallaggio, metti in atto anche tu la shock economy", conclude. L'ennesima vergogna di un tizio a cui non va bene neppure che qualcuno regali una mascherina.

