Guido Crosetto e i dubbi sui reali numeri della Germania: "Da loro muore lo 0,3 per cento dei contagiati, in Italia l'8,5, bisogna approfondire"

07 aprile 2020 a

a

a

Sono molti i dubbi sui reali numeri snoccialati dai tedeschi sul coronavirus. A gettare ombre sul Paese di Angela Merkel è Guido Crosetto, che sul suo profilo Twitter scrive: "In Germania muore lo 0,3 per cento dei contagiati, in Italia l’8,5. L’età media è la stessa ed è circa la stessa, l’aspettiva di vita. Dicevano simili i sistemi sanitari. Una differenza troppo grande per non essere approfondita". Proprio così perché quello su cui fino ad ora la Germania ha fatto leva sembra essere smontato dai massimi esperti.

“Giuseppe Conte ha ricevuto la grazia di Stato”. Parla l'uomo-ombra di Mattarella, la peggiore delle verità sul premier

Secondo i più infatti i tedeschi ometterebbe di dichiarare la reale causa di morte di molte persone decedute in questo periodo, imputando i decessi a malattie pregresse dimenticandosi però che queste vittime avevano anche contratto il coronavirus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.