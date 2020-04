Mario Draghi, incendio nella casa in Umbria: paura a Città delle Pieve

07 aprile 2020 a

Un incendio ha interessato l’abitazione di Mario Draghi a Città delle Pieve, in Umbria. La situazione, come spiega il Corriere dell'Umbria , ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: in fiamme una canna fumaria, il rogo si sarebbe esteso anche a parte del tetto. Al momento non è chiaro se l’ex presidente della Banca centrale europea si trovasse o meno in casa, ma non risultano feriti. L’incidente si è verificato intorno alle 23 di martedì 7 aprile: Fausto Risini, sindaco di Città delle Pieve, conferma di aver ricevuto la segnalazione da parte di una concittadina che ha visto le fiamme e i lampeggianti dei vigili del fuoco davanti la casa di Draghi. “Credo che in questi giorni sia qui con la sua famiglia”, ha dichiarato Risini.

