Fuori dal Coro, Mario Giordano: "Non si trovano le mascherine ma i soldi per l'aumento al Cerimoniere"

Uno sfogo, impeccabile, quello di Mario Giordano a "casa sua", lo studio di Fuori dal Coro su Rete 4. Un monologo in cui il conduttore si scaglia contro le lungaggini burocratiche e le manchevolezze sulla distribuzione delle mascherine. E per mettere in luce i paradossi dello Stato, Giordano ricorda: "Tutta questa cosa manda in bestia ancora di più quando penso che invece la burocrazia corre veloce quando c'è da fare le nomine". Si pensi a quelle della scorsa settimana alla regione Lazio. Tra cui l'aumento al cerimoniere: "Tutte cose fondamentali ma forse non così urgenti. Sono più urgenti le mascherine o l'aumento al cerimoniere?". Una domanda la curi risposta, in apparenza, è semplice. Ma probabilmente non per lo Stato italiano.

