Paolo Del Debbio su Bruno Vespa: "Il Camerlengo di Rai 1". Su Pier Silvio Berlusconi: "Lui Papa Francesco"

Una frase che a qualcuno era sfuggita, ma non a Italia Oggi, che la riporta e la rilancia nell'edizione di mercoledì 8 aprile. Una frase curiosa e incisiva di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4. Una clamorosa stoccata alla Rai. Chiamato ad esprimersi sul primo canale di Viale Mazzini, Del Debbio ha affermato: "Se il Papa è Sergio Mattarella, Bruno Vespa è il Camerlengo". E a Mediaset, invece? "Noi abbiamo due papi: Fedele Confalonieri è Papa Ratzinger e Pier Silvio Berlusconi è Papa Francesco", ha concluso sornione Del Debbio. E chi ha orecchie per intendere, soprattutto in Rai, intenda...

