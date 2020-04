Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani: febbre alte e tosse, terrore-coronavirus

08 aprile 2020 a

Paura per la giornalista Lucia Annunziata, In seguito all'insorgere di febbre e di difficoltà respiratorie, la conduttirce di ½ h in più è stata ricoverata ieri sera, martedì 7 aprile, presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Sono in corso accertamenti e la giornalista è stata sottoposta anche a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano da far risalire al Covid-19.

Secondo quanto si apprende, al momento starebbe bene e avrebbe già il risultato del tampone che, sempre secondo quanto viene riferito, sarebbe risultato negativo.

