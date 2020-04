SkyTg24, siparietto durante il collegamento tra giornaliste: "Se cerchi gli occhiali, ce li hai in testa"

08 aprile 2020 a

Siparietto esilarante durante il collegamento in diretta tra le due giornaliste di SkyTg24 Mariangela Pira e Olivia Tassara. Durante una delle edizioni del telegiornale in onda in "smart working" la Pira, in diretta da casa per le ultime notizie di economia, come riporta il sito di Repubblica, annuncia di non poter leggere bene i numeri perché non trova gli occhiali. Dallo studio, la collega Tassara le va in aiuto facendole notare che con ogni probabilità li sta usando come fermacapelli. Insomma, ce li ha in testa, come spessa fa chi li porta. Ma si sa che con il lavoro da casa spesso ci si stressa di più.

