Alessandro Sallusti e il caso Boris Johnson: "Immaginatevi Di Maio premier, capito quanto è importante la salute di Conte?"

La stoccata di Alessandro Sallusti piove nelle prime battute dell'editoriale pubblicato su Il Giornale di mercoledì 8 aprile, un commento dedicato a chi "attacca le vittime e non il Conte in capo", ossia a chi punta il dito contro, per esempio, la Lombardia e non contro il premier, quel Giuseppe Conte le cui colpe nella gestione dell'emergenza appaiono sempre più evidenti. Ed eccoci alla stoccata, che è anche l'attacco dell'editoriale. "Gira una battuta: Ho letto che con Boris Johnson in terapia intensiva i poteri sono passati al suo ministro degli Esteri. Capite quant'è importante la salute di Giuseppe Conte? Certo, Conte è meglio di Di Maio, ma non è che la scelta ci entusiasmi", sottolinea Salluti. Insomma, una clamorosa stoccata contro il grillino Di Maio: già, immaginatevi di vederlo vestito da premier...

